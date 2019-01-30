Антон Миранчук продлил контракт с «Локомотивом» до 2021 года

Антон Миранчук заключил новый контракт с «Локомотивом». 23-летний хавбек продлил соглашение с «железнодорожниками» до 2021 года.

«Локомотив» продлил контракт с 23-летним полузащитником Антоном Миранчуком до лета 2021 года.

«Я хотел переподписать контракт с «Локомотивом», поэтому очень рад. Мы быстро нашли общий язык и взаимопонимание. Спасибо клубу за доверие!

Цель – попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Что касается личных задач – обрести стабильность, постоянно выходить в основном составе и помогать команде. Я всегда выкладывался на сто процентов и буду играть с такой же самоотдачей дальше», — заявил Антон Миранчук.

⚡️ Миранчук, Миронов, Куликов и Дорофеев продлили соглашения с «Локомотивом»! Все подробности 👇🏼https://t.co/RH9gU4d4yU pic.twitter.com/vRjfnghSXm — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 января 2019 г.

Также новые контракты с железнодорожниками заключили полузащитники Алексей Миронов, Даниил Куликов и Никита Дорофеев. Соглашения хавбеков рассчитаны до конца 2022 года.

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: официальный сайт «Локомотива»