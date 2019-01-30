Роман Павлюченко: «Нельзя говорить о каком-то возвращении в «Арарат», о возобновлении карьеры речи пока не идет»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что пока о возобновлении карьеры речи не идет. 37-летний форвард тренируется с московским «Араратом» и принял участие в товарищеском матче с московским «Экспрессом» (2:2).

Нападающий Роман Павлюченко снова находится в расположении московского «Арарата». Сегодня, 30 января, 37-летний российский нападающий принял участие в товарищеском матче с московским «Экспрессом», который завершился со счетом 2:2.

«Нельзя говорить о каком-то возвращении в «Арарат»: есть тренировки, игры, для себя занимаюсь, бегаю. Никаких официальных договоренностей, контрактов нет. О возобновлении карьеры речи пока не идет», — заявил Павлюченко.

В январе стало известно, что «Арарат» снова будет выступать в России. Напомним, что клуб победил в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги в сезоне-2017/18, но затем отказался от участия в ФНЛ. Часть игроков московской команды переехали в Армению, где к тому моменту был создан новый клуб под названием «Арарат-Армения».

Напомним, Роман Павлюченко стал игроком «Арарата» в мае 2017 года, в ноябре того же года контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Позднее нападающий заявил о намерении завершить профессиональную карьеру. В августе 2018 года Павлюченко сообщил, что проведет четыре матча за ногинскую команду третьего дивизиона первенства России «Знамя».

Фото: Global Look Press

Источник: пресс-служба «Арарата», ТАСС