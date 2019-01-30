Защитник «Зенита» Миха Мевля может продолжить карьеру в «Эмполи»

Автор: Вадим Павлов 0

Миха Мевля

Защитник «Зенита» Миха Мевля может продолжить карьеру в Серии А. В услугах 28-летнего словенца заинтересован «Эмполи».

Итальянский «Эмполи» заинтересован в приобретении защитника «Зенита» Михи Мевли. Сообщается, что боссы итальянского клуба намерены усилить защитную линию в текущее зимнее трансферное окно и рассматривают 28-летнего словенца в качестве потенциального новичка.

Сообщается, что соглашение Михи Мевли с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2021 года.

Напомним, ранее «Зенит» объявил о приобретении защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого, выступающего на той же позиции, что и Миха Мевля.

После 21 сыгранного тура «Эмполи» занимает 17-е место в чемпионате Италии, имея в своем активе 17 очков.

В текущем сезоне Миха Мевля принял участие в 17 матчах за «Зенит», в которых отметился 1 забитым мячом.

Фото: Global Look Press
Источник: gianlucadimarzio.com

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