Лионель Месси вновь выступит за сборную Аргентины

Форвард «Барселоны» Лионель Месси принял важное решение. В ближайшее время может вновь выступить за сборную Аргентины.

По информации источника, 31-летний футболист принял соответствующее решение и уже обсудил свои намерения с главным тренером национальной команды Лионелем Скалони.

Напомним, Месси в последний раз играл за сборную Аргентины на чемпионате мира—2018, на котором его команда дошла до 1/8 финала, где уступила сборной Франции (3:4).

После этого форвард приостановил выступления за сборную, сконцентрировавшись на игре за клуб. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины — на его счету 65 голов в 128 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: As

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»