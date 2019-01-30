На побережье Франции нашли сиденья из пропавшего самолета Салы

Отделение расследования авиационных происшествий Великобритании сообщило о прогрессе в поисках пропавшего самолета. В нем летел новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала с пилотом Дэвидом Айботссоном.
Коллеги из французского отделения нашли на побережье полуострова Котантен неподалеку от Серенвилля.
Были найдены две подушки от сидений. Вероятнее всего, считают поисковики, это части самолета Piper PA-47 Malibu, на котором был Сала.
«Скорее всего, это части пропавшего самолета», – говорится в заявлении французского бюро расследований.
Фото: Global Look Press
Источник: Wales Online