Агент Марко Трабукки стал селекционером «Оренбурга»

Автор: Владимир Шевелев 0

Крылья Советов- Оренбург

Агент Марко Трабукки начнет работать в «Оренбурге». Итальянца казахского происхождения (его мать – из Казахстана) представили игрокам клуба как специалиста по селекционной работе.

«Да, нам его представил президент клуба, что он пришел в клуб, по селекционной работе. Мое мнение – не знаю, для чего. У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера.

По трансферам в клубе все было нормально, у нас хорошие футболисты, все выкладываются на 100%, мы идем неплохо, неплохо играем. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю», – рассказал голкипер «Оренбурга» Александр Довбня.

В декабре сообщалось, что вместе с Трабукки в «Оренбурге» может оказаться бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Фото: Global Look Press

Источник:  «Р-Спорт»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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