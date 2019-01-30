Агент Марко Трабукки стал селекционером «Оренбурга»

Агент Марко Трабукки начнет работать в «Оренбурге». Итальянца казахского происхождения (его мать – из Казахстана) представили игрокам клуба как специалиста по селекционной работе.

«Да, нам его представил президент клуба, что он пришел в клуб, по селекционной работе. Мое мнение – не знаю, для чего. У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера.

По трансферам в клубе все было нормально, у нас хорошие футболисты, все выкладываются на 100%, мы идем неплохо, неплохо играем. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю», – рассказал голкипер «Оренбурга» Александр Довбня.

В декабре сообщалось, что вместе с Трабукки в «Оренбурге» может оказаться бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»