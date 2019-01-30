Неймар пропустит до 10 недель, но обойдется без операции

«ПСЖ» выступил с официальным заявлением о состоянии здоровья нападающего Неймара. У бразильца рецидив травмы пятой плюсневой кости.
После консультации со специалистами врачи решили обойтись без хирургического вмешательства и лечить Неймара консервативными методами. Ранее сообщалось, что вероятность операции – 90%.
Футболист дал согласие. Таким образом, восстановление Неймара займет до 10 недель.
«ПСЖ» сыграет с «МЮ» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов 12 февраля и 6 марта. Кроме того, Неймар точно пропустит принципиальный матч с «Марселем» в рамках чемпионата Франции (17 марта).
В прошлом сезоне игрок из-за подобной травмы пропустил три месяца и восстановился только к старту ЧМ-2018.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «ПСЖ»