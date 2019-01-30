Неймар пропустит до 10 недель, но обойдется без операции

Автор: Владимир Шевелев 0

«ПСЖ» выступил с официальным заявлением о состоянии здоровья нападающего Неймара. У бразильца рецидив травмы пятой плюсневой кости.

После консультации со специалистами врачи решили обойтись без хирургического вмешательства и лечить Неймара консервативными методами. Ранее сообщалось, что вероятность операции – 90%.

Футболист дал согласие. Таким образом, восстановление Неймара займет до 10 недель.

«ПСЖ» сыграет с «МЮ» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов 12 февраля и 6 марта. Кроме того, Неймар точно пропустит принципиальный матч с «Марселем» в рамках чемпионата Франции (17 марта).

В прошлом сезоне игрок из-за подобной травмы пропустил три месяца и восстановился только к старту ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник:  Официальный сайт «ПСЖ»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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