Тренер «Вильярреала» уволен спустя два месяца после назначения

Автор: Владимир Шевелев 0

Лига Европы. 2 тур. «Спартак» — «Вильяреал» — 3:3. Москва. «Открытие Арена». 4 октября 2018 г.

Испанский специалист Луис Гарсия Пласа уволен с поста главного тренера «Вильярреала». Об этом сообщила пресс-служба испанской команды.

46-летний специалист был связан с клубом контрактом до конца сезона-2018/19. Сегодня, 29 января, «Вильярреал» объявит имя нового наставника.

Пласа был назначен на этот пост перед встречей 6-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком», в которой «Вильярреал» победил (2:0). Эта победа стала единственной, которую «жёлтая подводная лодка» одержала под руководством испанского тренера.

На данный момент безвыигрышная серия «Вильярреала» во всех турнирах составляет восемь матчей. Клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков после 21 тура.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  Официальный сайт «Вильярреала»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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