Валерий Рейнгольд: «Лунев — пижончик деревенский. Так колхозный вратаришка играет, еще пара трюков и Семак поставит на другого»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру футболистов «Зенита» Андрея Лунева и Антона Заболотного. 76-летний специалист подверг игроков критике.

«Заболотный вновь ушел без гола? Заболотный раз за разом «корежит» моменты, не использует то, что создают для него партнеры. Ошибочно полагают журналисты, которые считают, что Заболотный еще заиграет. Нет, ребята. Созданный момент — это усилия всей команды, а не одного Дзюбы или Заболотного, надо помнить об этом. Если Заболотный из игры в игру ни черта не угрожает воротам, то о чем можно говорить? Пока у него ничего не получается.

Критика Андрея Лунева? Мне кажется, что Лунев — такой пижончик деревенский. Даже с «Ростовом» он тоже фокусы выкидывал в некоторых моментах. Видел в его исполнении желание пойти в обыгрыш, сыграть на замахе. Так колхозный вратаришка играет, образно говоря. Лунев должен понять, что чем проще играешь в футбол, тем больше тебе доверяет команда. А когда сам себе привозишь моменты, партнеры твои трясутся, знобит их всех, да и скамеечка запасных ходуном ходит.

Я бы пожелал Луневу поиграть попроще. Лодыгин ушел, остался Кержаков, может, у Лунева и сидит в подсознании, что он незаменимый. Нет, уверен, найдут замену в секунду. Еще пара трюков от Лунева, и Семак поставит на другого. Луневу надо задуматься над тем, что простота в действиях вратаря — это и есть мастерство.

Вот у «Ростова» вышел во втором тайме вратарь Айдаров, Карпин ему доверил место в составе, а он в ответ такие пенки пустил! Даже между ногами пропустил… Конечно, вратарей критиковать — последнее дело, но если Лунев не сделает правильные выводы, он из конкурентной борьбы выпадет», — рассказал Валерий Рейнгольд.

После 17 сыгранных туров «Зенит» располагается на 1-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 34 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт уик-энд