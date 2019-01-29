«ПСЖ» не может договориться с агентами Леандро Паредеса

Руководство «ПСЖ» не может договориться с агентами полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Стороны не могут прийти к соглашению из-за суммы комиссионных для агентов аргентинского хавбека.

Как сообщают французские СМИ, руководство «ПСЖ» не может достичь соглашения с агентами Леандро Паредеса на тему суммы комиссионных. Согласно имеющейся информации, переговоры продолжаются уже несколько часов.

Напомним, ранее сообщалось, что Паредес уже в Париже и выбрал в клубе восьмой номер. Объявление о трансфере должно было состояться в минувшее воскресенье, однако спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике решил провести дополнительные переговоры по некоторым пунктам, по которым уже была достигнута договоренность.

Ожидается, что сумма трансфера Паредеса составит 40 млн евро, а также будет выплачено порядка 5 млн евро в качестве бонусов. Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет с парижанами контракт сроком на 4,5 года.

В текущем розыгрыше АПЛ 24-летний Паредес принял участие в 15 матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачаит.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien