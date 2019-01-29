Российский бизнесмен стал владельцем 100% акций «Борнмута»

Российский бизнесмен Максим Демин вновь стал владельцем 100% акций «Борнмута». В 2015 году россиянин продал 25% акций клуба.

Как сообщает пресс-служба «Борнмута», Компания AFCB Enterprises Ltd, принадлежащая российскому бизнесмену Максиму Демину, выкупила 25% акций клуба у холдинга Peak 6 Investments. В связи с состоявшейся сделкой Демин вновь стал владельцем 100% акций «Борнмута».

Напомним, в 2011 году Максим Демин стал совладельцем «Борнмута» с Эдди Митчеллом, приобретя 50% акций клуба. В 2013 году российский бизнесмен увеличил своб долю до 100%, однако уже в 2015 году Демин продал 25% акций клуба Peak 6 Investments, но остался мажоритарным акционером.

С момента приобретения «Борнмута» Максимом Деминым «вишни» вышли из Лиги 1 (3-я по силе лига Англии) в Премьер-лигу, а также реконструировали стадион.

После 23-х сыгранных туров «Борнмут» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 30 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Борнмута»