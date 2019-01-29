Александр Зинченко и Евгений Коноплянка поддержали Ярослава Ракицкого после перехода в «Зенит»

Украинские полузащитники «Манчестер Сити» и «Шальке» Александр Зинченко и Евгений Коноплянка поддержали Ярослава Ракицкого после перехода из «Шахтера» в «Зенит». 29-летний защитник заключил контракт с петербургским клубом на 3,5 года.

Накануне «Зенит» объявил о приобретении защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого. Украинец заключил с петербургским клубом контракт на 3,5 года. Согласно имеющейся информации, 29-летний защитник обошелся «Зениту» приблизительно в 12 млн евро.

После официального оформления перехода Ярослав Ракицкий оставил запись в Instagram, в которой поблагодарил «Шахтер» и болельщиков клуба.

Под этим постом в комментариях Ракицкого поддержали его соотечественники Зинченко и Коноплянка.

«Легенда», — отреагировал Зинченко.

«Машина», — написал Коноплянка.

Напомним, Ярослав Ракицкий в 13 лет попал в систему «Шахтера». Летом 2009 года дебютировал за «оранжево-черных». В общей сложности он провел за «горняков» 326 матчей и забил 14 мячей. Игрок является семикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

За сборную Украины Ракицкий провел 54 матча, в которых отметился 4 забитыми мячами.

Фото: пресс-служба «Зенита»

Источник: инстаграм-аккаунт Ярослава Ракицкого