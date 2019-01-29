Александр Зинченко и Евгений Коноплянка поддержали Ярослава Ракицкого после перехода в «Зенит»

Украинские полузащитники «Манчестер Сити» и «Шальке» Александр Зинченко и Евгений Коноплянка поддержали Ярослава Ракицкого после перехода из «Шахтера» в «Зенит». 29-летний защитник заключил контракт с петербургским клубом на 3,5 года.
Накануне «Зенит» объявил о приобретении защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого. Украинец заключил с петербургским клубом контракт на 3,5 года. Согласно имеющейся информации, 29-летний защитник обошелся «Зениту» приблизительно в 12 млн евро.
После официального оформления перехода Ярослав Ракицкий оставил запись в Instagram, в которой поблагодарил «Шахтер» и болельщиков клуба.
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17 лет своей жизни я посвятил ФК Шахтер. Начиная с интерната, в который я пришёл в 12 лет и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю Шахтер за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту! Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаётесь настоящими болельщиками футбола. Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь! Моя безмерная благодарность П.В. Дулиновому, Ю.А. Беличенко, И.И. Леонову, В.И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов как Вы больше нет. Спасибо Вам за все!
Под этим постом в комментариях Ракицкого поддержали его соотечественники Зинченко и Коноплянка.
«Легенда», — отреагировал Зинченко.
«Машина», — написал Коноплянка.
Напомним, Ярослав Ракицкий в 13 лет попал в систему «Шахтера». Летом 2009 года дебютировал за «оранжево-черных». В общей сложности он провел за «горняков» 326 матчей и забил 14 мячей. Игрок является семикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.
За сборную Украины Ракицкий провел 54 матча, в которых отметился 4 забитыми мячами.
Фото: пресс-служба «Зенита»
Источник: инстаграм-аккаунт Ярослава Ракицкого