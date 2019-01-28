Хавбек «Зенита» перейдет в «ПСЖ» уже сегодня

«ПСЖ» сегодня, 28 января, планирует объявить о переходе аргентинского полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. По данным источника, французский клуб надеется уладить все вопросы по трансферу до конца дня.

Ранее сообщалось, что Паредес уже в Париже и выбрал в клубе восьмой номер. Объявить о трансфере могли в воскресенье, но спортивный директор парижан Антеро Энрике решил провести дополнительные переговоры по некоторым пунктам, по которым уже была достигнута договорённость.

Ожидается, что сумма трансфера составит € 40 млн. Также будет выплачено € 5 млн в качестве бонусов. Аргентинец подпишет с клубом контракт на 4,5 года.

🔴🔵🚨 Nous sommes en mesures de vous annoncer que @LParedss va s’engager avec le @psg . Les derniers détails ont été finalisés. Deal done 🤝! Bienvenue à toi 💪 #allezparis #PSG pic.twitter.com/0sdzhFKFBH — Paris United (@parisunited6) January 24, 2019

В текущем сезоне 24-летний Паредес провел 15 игр в РПЛ, забил три мяча и отдал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Paris United

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»