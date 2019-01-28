Хавбек «Зенита» перейдет в «ПСЖ» уже сегодня

Автор: Владимир Шевелев 0

Леандро Паредес

«ПСЖ» сегодня, 28 января, планирует объявить о переходе аргентинского полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. По данным источника, французский клуб надеется уладить все вопросы по трансферу до конца дня.

Ранее сообщалось, что Паредес уже в Париже и выбрал в клубе восьмой номер. Объявить о трансфере могли в воскресенье, но спортивный директор парижан Антеро Энрике решил провести дополнительные переговоры по некоторым пунктам, по которым уже была достигнута договорённость.

Ожидается, что сумма трансфера составит € 40 млн. Также будет выплачено € 5 млн в качестве бонусов. Аргентинец подпишет с клубом контракт на 4,5 года.

В текущем сезоне 24-летний Паредес провел 15 игр в РПЛ, забил три мяча и отдал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник:  Paris United

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Паредес

Леандро Паредес может заменить Сеска Фабрегаса в «Челси»

Паредес

Леонардо Паредес может сегодня перейти в «ПСЖ» за 45 миллионов

«ПСЖ» договорился с «Зенитом» о трансфере Леандро Паредеса

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 