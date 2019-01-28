С Дмитрия Тарасова постановили взыскать 7,5 млн рублей долга по алиментам

Автор: Владимир Шевелев 0

Дмитрий Тарасов

Сергей Жорин — адвокат экс-жены полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Юрист рассказал о ситуации с долгом игрока по алиментам.

«Судебные приставы вынесли постановление о взыскании долга по алиментам с Дмитрия Тарасова. Долг можно разделить на две части. Задолженность непосредственно по алиментам, как посчитали приставы, 7,5 млн рублей.

Когда Тарасов эту сумму заплатит, мы сможем взыскать с него еще и неустойку порядка 8 млн рублей. Нам предстоит разобраться, была ли задержка по вине «Локомотива» или самого Тарасова. В последнем интервью он обвинил всех, кроме себя: и приставов, и «Локомотив». Будем проверять.

Нас удивляет, что клуб в этой ситуации занял странную позицию: сначала платил одну сумму, потом другую, теперь опять ее уменьшил и на диалог не идет», – сказал Жорин.

Фото: Global Look Press

Источник:  Sport24

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив» зимой

Фернандеш

«Локомотив» согласился продать Мануэля Фернандеша в «Истанбул»

РПЛ. 7 тур. «Локомотив» — «Динамо» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 14 сентября 2018 г.

Форвард «Локомотива» хочет вернуться в родной клуб

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 