С Дмитрия Тарасова постановили взыскать 7,5 млн рублей долга по алиментам

Сергей Жорин — адвокат экс-жены полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Юрист рассказал о ситуации с долгом игрока по алиментам.

«Судебные приставы вынесли постановление о взыскании долга по алиментам с Дмитрия Тарасова. Долг можно разделить на две части. Задолженность непосредственно по алиментам, как посчитали приставы, 7,5 млн рублей.

Когда Тарасов эту сумму заплатит, мы сможем взыскать с него еще и неустойку порядка 8 млн рублей. Нам предстоит разобраться, была ли задержка по вине «Локомотива» или самого Тарасова. В последнем интервью он обвинил всех, кроме себя: и приставов, и «Локомотив». Будем проверять.

Нас удивляет, что клуб в этой ситуации занял странную позицию: сначала платил одну сумму, потом другую, теперь опять ее уменьшил и на диалог не идет», – сказал Жорин.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»