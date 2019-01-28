Форвард «ПСЖ» выбыл до конца марта и пропустит оба матча с «МЮ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». 26-летний бразилец, у которого диагностирован рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, выбыл как минимум до конца марта.

Врачи парижан и сборной Бразилии пока не могут прийти к согласию относительно того, нужно ли делать операцию Неймару. Решение будет принято сегодня.

Как показывают снимки, Неймар получил перелом пятой плюсневой кости. Шансы на то, что потребуется операция – 90%. Если она будет сделана, игрок пропустит остаток сезона.

«ПСЖ» сыграет с «МЮ» 12 февраля и 6 марта. Кроме того, Неймар пропустит дерби с «Марселем» (17 марта).

В прошлом сезоне Неймар из-за подобной травмы пропустил три месяца и восстановился только к старту ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»