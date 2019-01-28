Синдзи Кагава: «Не могу завершить карьеру, не поиграв в Испании»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава может продолжить карьеру в Испании. Японец выступает за немецкий клуб с 2014 года.

«Возможно, сейчас мне важно сменить клуб, оказаться в другом месте и бросить себе новый вызов.

Я не боюсь поехать в новую страну. Я уже играл в Германии и Англии, теперь думаю об Испании. Это будет самым важным вызовом в моей карьере. Я не могу завершить карьеру, не поиграв там», – сказал Кагава.

В карьере полузащитника из Японии также были клубы «Сересо Осака» и «Манчестер Юнайтед». В дортмундской «Боруссии» Кагава в общей сложности провел 146 игр и забил 41 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana