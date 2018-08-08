Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Спартак» в Салониках проиграл, ведя в счете 2:0

Автор: Андрей Синельщиков 0

Московский «Спартак» начал еврокубковкую кампанию с выездного матча против греческого ПАОКА. Подопечные Массимо Карреры, ведя по ходу встречи 2:0, проиграли с итоговым счетом 2:3.

Лига Чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч.
ПАОК — «СПАРТАК» — 3:2 (3:2)
Салоники. 8 августа.
Стадион «Тумба». 26 000 зрителей.
Судья: Орель Гринфельд (Израиль).
ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Хачериди, Креспо, Маурисио (Шахов, 84), Каньяс, Эль-Каддури (Амр, 61), Пелькас, Лимниос (Лео Жаба, 79), Прийович.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти (Рассказов, 90), Д. Комбаров, Фернандо, Зобнин, Попов (Тимофеев, 65), Ломовицкий, Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 78).

Голы: 0:1 – Попов (7), 0:2 – Промес (17), 1:2 – Прийович (с пенальти, 29), 2:2 – Лимниос (37), 3:2 – Пелкас (44).
Предупреждения: Жиго (19), Зобнин (40), Эль-Каддури (58), Хачериди (69), Ломовицкий (72), Маурисио (77), Фернандо (83).
Нереализованный пенальти: Промес (71 – вратарь).

8 (6) удары (в створ) 6 (4)
15 фолы 18
4 угловые 2
1 офсайды 0
57% владения мячом 43%

После стартового свистка игра уже стала для спартаковцев настоящим испытанием: 28 тысяч болельщиков ПАОКа освистывали каждое касание игроков российской команды. «Спартак» не запаниковал и уже на 7-ой минуте Ивелин Попов приложился по мячу и забил очень важный гол на выезде. Греческий клуб стал яростно атаковать, но защита хладнокровно сдерживала натиск. А после одной из атак Промес пробил по воротам с рикошетом от защитника. Вратарь отбил удар. Правда сэйв был сделан когда мяч уже пересек линию, и к 20-ой минуте счет стал 2:0 в пользу красно-белых. Но ПАОК сократил разрыв в счете благодаря забитому пенальти Прийовича. А на перерыв команды уходили уже при счете 3:2 в пользу хозяев!

Во втором тайме «Спартак» стал владеть инициативой чтобы отыграться, но ПАОК держался  и сводил атаки красно-белых на нет. Грубейшая ошибка Боккетти едва не позволила греческой команде увеличить счет. На 70-й минуте счет мог быть равным, но пенальти Промеса отбил вратарь Пасхалакис. ПАОК сел в оборону и смог сохранить нужный счет. «Спартаку» в ответной игре в Москве достаточно теперь победы с минимальным счетом.

Фото: твиттер ФК «Спартак»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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