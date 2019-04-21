Зинедин Зидан: «Я поговорю о трансферах с руководством клуба. Но не сейчас»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о предстоящих летних трансферах. Специалист пригласит в клуб только лучших футболистов.

«Я прекрасно знаю, что мне нужно, и поговорю о трансферах с руководством клуба. Но не сейчас. Называть имен не буду. У нас будет время, чтобы поговорить об изменениях. «Реал» всегда приглашает лучших футболистов.

Следует признать, что нынешний сезон не лучший для клуба, ситуацию нужно менять», – сказал Зидан.

«Реал» уже оформил трансфер защитника «Порту» Эдера Милитана за 50 миллионов евро. Также мадридцы ведут переговоры о переходе нападающего «Челси» Эдена Азара.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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