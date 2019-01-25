Сергей Семак: «Результат матча со «Спартаком» не имеет значения»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о матче со «Спартаком». Встреча проходит в рамках Кубка «Матч Премьер».

«Настроение не самое боевое, у нас свои задачи подготовки, и мы не отталкиваемся от соперника. Играют футболисты, лучше готовые в данный момент, и думаем лишь о подготовке, которая нам нужна.

Результат для нас не имеет значения, так как понимаем степень готовности, и игра со «Спартаком» — лишь подготовка к сезону. Как бы игроки ни настраивались на москвичей — это просто сборы и хорошая тренировка», — сказал действующий тренер «Зенита».

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

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