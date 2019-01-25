Денис Глушаков может оставить жену без жилья

Денис и Дарья Глушаковы продолжают бракоразводный процесс. Капитан «Спартака» переписал общий с женой дом на мать и выставил его на продажу.

Денис и Дарья Глушаковы продолжают скандальный бракоразводный процесс. Сообщается, что в ближайшее время жена капитана «Спартака» остаться без жилья.

Согласно имеющейся информации, 31-летний полузащитник переписал общий с супругой двухэтажных особняк в Истре на мать и выставил его на продажу. Цена дома составляет 298,5 млн рублей. Площадь здания составляет 542 квадратных метра.

Напомним, Денис и Дарья Глушаковы в настоящий момент находятся в бракоразводном процессе. Ранее в СМИ появились записи, на которых футболист угрожает своей жене расправой, а также говорит, что уедет играть в грозненский «Ахмат», где будет получать 35 тыс. рублей по контракту, из-за чего супруге будут выплачиваться небольшие алименты.

Фото: Global Look Press

Источник: Mash