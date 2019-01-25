Семья Леандро Паредеса уже в Париже. Стороны улаживают последние детали перехода

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес в ближайшее время станет игроком «ПСЖ». Семья аргентинского хавбека уже находится в Париже и ожидает его прибытия.

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес стал еще ближе к переходу «ПСЖ». Согласно имеющейся информации, клубы окончательно согласовали трансфер футболиста за сумму около 50 млн евро. Как сообщают западные СМИ, сторонам осталось уладить последние детали перехода.

Также сообщается, что семья 24-летнего хавбека уже находится в Париже, ожидая его прибытия. Напомним, ранее сообщалось, что Паредес заключит с «ПСЖ» контракт на четыре с половиной года. Соглашение будет действительно до конца сезона-2022/23.

Руководство «ПСЖ» намерено завершить сделку как можно скорее, чтобы у Томаса Тухеля появились новые варианты в полузащите.

Также сообщается, что «ПСЖ» предпринимает попытки приобрести полузащитника «Наполи» Аллана, однако парижане не готовы заплатить сумму, требуемую президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом.

Напомним, Леандро Паредес выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги аргентинский полузащитник забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах.

«ПСЖ», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. В матче 22-го тура команда Томаса Тухеля сыграет с «Ренном». Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 27 января.