«Тамбов» арендовал полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова

Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов продолжит карьеру в «Тамбове». 20-летний хавбек присоединился к лидеру ФНЛ на правах аренды.

Московский ЦСКА достиг соглашения с «Тамбовом» об аренде полузащитника Хетага Хасонова. Соглашение с тамбовской командой рассчитано до окончания сезона-2018/19.

Напомним, Хетаг Хосонов является выпускником ДЮСШ ЦСКА. В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 8 матчах за ЦСКА, отметившись 1 забитым мячом.

Хетаг Хосонов принес ЦСКА победу над Локомотивом в матче за Суперкубок России-2018 (0:1), забив единственный во встрече гол.

«Тамбов» после 24 туров единолично лидирует в турнирной таблице ФНЛ, опережая «Томь» на одно очко.

Фото: официальный сайт ЦСКА

Источник: официальный сайт ЦСКА