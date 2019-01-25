Бранислав Иванович может заменить Мехди Бенатиа в «Ювентусе»

«Ювентус» начал поиски защитника на место Мехди Бенатии, который может покинуть команду. В шорт-листе туринцев числится вице-капитан «Зенита» Бранислав Иванович.

«Ювентус» намерен продать защитника Мехди Бенатиа в катарский «Аль-Духайль». Сообщается, что в текущее трансферное окно туринцы намерены приобрести защитника на место марокканца.

Согласно имеющейся информации, боссы «Ювентуса» в качестве приоритетного варианта рассматривают Мартина Касереса из «Лацио», который уже выступал за туринский клуб в 2009-2010 и 2012-2016 годах.

Также в шорт-лист туринцев входят вице-капитан «Зенита» Бранислав Иванович, защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел и футболист сборной Португалии Бруну Алвеш, ныне защищающий цвета «Пармы».

В текущем розыгрыше РПЛ Бранислав Иванович принял участие в 17 матчах за «Зенит», в которых отметился 3 предупреждениями. После 17 сыгранных туров «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports Italia