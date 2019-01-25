Новичок «Краснодара» Кристоффер Олссон: «Аршавин в «Арсенале» запомнился четырьмя голами «Ливерпулю», а в тренировках – стеснительным парнем»

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон рассказал о времени, проведенном в структуре лондонского «Арсенала». Новичок «горожан» также поделился воспоминаниями об Андрее Аршавине в бытность игроком «канониров».

«В «Арсенале» я многому научился. Знаете, когда тебе 15 лет и ты думаешь, что многого добился, полезно взглянуть на себя в компании лучших парней по своему возрасту. Вот тогда ты начинаешь прибавлять.

Это правда, что в «Арсенале» я тренировался с Андреем Аршавиным. Мы были в одно время в стане клуба. Кажется, он покинул команду чуть раньше меня, но мы несколько раз занимались вместе.

Он запомнился четырьмя голами «Ливерпулю», а в тренировках – стеснительным парнем. Наверное, просто создавалось такое впечатление – из-за незнания языка он был тихим», — рассказал Олссон.

Напомним, Кристоффер Олссон начал профессиональную карьеру в лондонском «Арсенале», за основную команду которого провел один матч. В текущее трансферное окно 23-летний хавбек перешел в «Краснодар» из шведского клуба АИК. За АИК Олссон забил 9 голов и отдал 14 результативных передач в 76 матчах.

Также на его счету 5 матчей за сборную Швеции, в которых он отметился 1-й голевой передачей. В составе молодежной сборной он выиграл чемпионат Европы в 2015 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат