«Монако» договорился с Леонарду Жардимом о возвращении

Экс-главный тренер «Монако» Леонарду Жардим близок к возвращению на пост наставника «монегасков». 44-летний португалец договорился с бывшим клубом.

Экс-наставник «Монако» Леонарду Жардим снова возглавит княжеский клуб. Согласно имеющейся информации, 44-летний специалист уже провел переговоры с «монегасками» и пришел к соглашению с клубом. В ближайшее время португалец подпишет контракт с «Монако» и приступит к работе.

Сообщается, что Тьерри Анри, сменивший Жардима в октябре прошлого года на посту главного тренера «Монако», окончательно покинул клуб. Напомним, накануне француз был отстранен от работы с командой.

44-летний Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября 2018 года он был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

В текущем сезоне «Монако» вылетел из Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе, вылетел из Кубка Франции и находится в зоне вылета в Лиге 1. При этом клуб продолжает борьбу за Кубок лиги, в котором пробился в полуфинал.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC