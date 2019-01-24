«Ньюкасл» арендовал защитника «Лацио»

Автор: Владимир Шевелев 0

Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Франция — Бельгия — 1:0. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 10 июля 2018 г.

Защитник римского «Лацио» Джордан Лукаку остаток нынешнего сезона проведет в «Ньюкасле». 24-летний бельгиец перейдет в стан «сорок» на правах аренды.

В конце сезона руководство английского клуба сможет выкупить игрока у римлян. В нынешней кампании Лукаку принял участие в семи матчах итальянской Серии А. Защитник лишь раз вышел на поле в стартовом составе.

Джордан — родной брат форварда Ромелу Лукаку, который выступает за «Манчестер Юнайтед» и национальную команду Бельгии.

«Ньюкасл» после 23 туров занимает спасительное, 17-е место в АПЛ.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  Сайт Джанлуки Ди Марцио

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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