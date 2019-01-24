«Ньюкасл» арендовал защитника «Лацио»

Защитник римского «Лацио» Джордан Лукаку остаток нынешнего сезона проведет в «Ньюкасле». 24-летний бельгиец перейдет в стан «сорок» на правах аренды.

В конце сезона руководство английского клуба сможет выкупить игрока у римлян. В нынешней кампании Лукаку принял участие в семи матчах итальянской Серии А. Защитник лишь раз вышел на поле в стартовом составе.

Джордан — родной брат форварда Ромелу Лукаку, который выступает за «Манчестер Юнайтед» и национальную команду Бельгии.

«Ньюкасл» после 23 туров занимает спасительное, 17-е место в АПЛ.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»