Зе Луиш: «Мы с Адриано еще не раз порадуем болельщиков «Спартака» голами»

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 15 тур. «Спартак» — «Крылья Советов» — 3:1. Москва. «Открытие Арена». 25 ноября 2018 г.

Нападающий Зе Луиш обратился к болельщикам. Он ответил на слухи о возможном уходе из «Спартака».

«Я сейчас в «Спартаке» – и все мои мысли о нем. Это правда. А подобные новости никак не влияют на мою работу.

Мы с Луисом Адриано еще не раз порадуем красно-белых болельщиков голами, ведь именно для этого сейчас трудимся!» – сказал Зе Луиш.

Ранее сообщалось, что Зе Луиш входит в сферу интересов «Лидса», а также является приоритетной трансферной целью «Фенербахче», а Луисом Адриано интересуется «Галатасарай».

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  Твиттер Зе Луиша

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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