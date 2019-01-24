Зе Луиш: «Мы с Адриано еще не раз порадуем болельщиков «Спартака» голами»

Нападающий Зе Луиш обратился к болельщикам. Он ответил на слухи о возможном уходе из «Спартака».

«Я сейчас в «Спартаке» – и все мои мысли о нем. Это правда. А подобные новости никак не влияют на мою работу.

Мы с Луисом Адриано еще не раз порадуем красно-белых болельщиков голами, ведь именно для этого сейчас трудимся!» – сказал Зе Луиш.

Ранее сообщалось, что Зе Луиш входит в сферу интересов «Лидса», а также является приоритетной трансферной целью «Фенербахче», а Луисом Адриано интересуется «Галатасарай».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Твиттер Зе Луиша

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»