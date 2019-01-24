Леонардо: «Пентек хотел 9-й номер, но его надо заслужить»

Автор: Владимир Шевелев 0

Спортивный директор «Милана» Леонардо прокомоментировал трансфер нападающего Кшиштофа Пентека. 23-летний форвард подписал контракт до 30 июня 2023 года.

«Пентек хотел футболку с девятым номером, но мы посчитали, что ее надо заслужить, поэтому дали ему 19-й номер. Мы говорим об игроке, который забил 13 мячей в 19 матчах.

Мы должны были определиться, оправдает ли себя этот значимый трансфер. У Кшиштофа есть все данные для игры в итальянском чемпионате. Все решения в клубе обсуждаются коллективно, в том числе и с главным тренером», – сказал Леонардо.

Напомним, «Милан», предположительно, заплатил «Дженоа» 35 миллионов евро за Пентека.

Зарплата польского форварда составит 35 000 евро в неделю после уплаты налогов до конца этого сезона, а в следующем – 40 000 евро (около 2 млн в год). Соглашение также включает значительные бонусы. В «Дженоа» он зарабатывал 37,5 тысячи евро в месяц.

В текущем сезоне серии А Пентек забил 13 голов и в гонке бомбардиров уступает Криштиану Роналду, Дувану Сапате и Фабио Куальярелле, у которых по 14 забитых мячей.

Фото: Global Look Press

Источник:  Твиттер  «Милана»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Златан Ибрагимович

Леонардо — о возвращении Ибрагимовича в «Милан»: «Могла бы получиться красивая история, но не в этот раз»

В бой идет один Квальярелла, черный праздник для «Милана», лидерские 1:0. Обзор 16-го тура Серии А

Леонардо: «Милан» не планирует увольнять Дженнаро Гаттузо»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 