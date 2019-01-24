Хавбек «Наполи» близок к переходу в «ПСЖ» более чем за 100 млн евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Наполи

Полузащитник «Наполи» Аллан близок к переходу в «ПСЖ». Журналист Карло Альвино сообщает, что клубы продвинулись в переговорах и пришли к соглашению по финансовым деталям сделки.

По информации Альвино, парижане заплатят за 28-летнего бразильца более 100 миллионов евро.

Также сообщается, что футболист уже согласовал с «ПСЖ» контракт на 4,5 года и 32 миллиона евро.

Ранее стало известно, что Аллан является приоритетной трансферной главного тренера французского клуба Томаса Тухеля.

В текущем сезоне на счету бразильского хавбека 18 игр в Серии А и две голевые передачи в них.

Фото: Global Look Press

Источник:  Твиттер Карло Альвино

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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