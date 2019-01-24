Молодой форвард ЦСКА переходит в польский «Лех»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов уходит из клуба. В ближайшее время перейдет в познаньский «Лех».
Польский клуб анонсировал переход форварда в своем «твиттере», разместив анаграмму с фамилией форварда на фоне стадиона.
— Lech Poznań (@LechPoznan) January 24, 2019
«Лех» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Польши, набрав 33 очка. В своей истории клуб семь раз становился чемпионом Польши, что является пятым результатом в истории страны.
21-летний Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезон он принял участие в 12 матчах РПЛ, в которых забил три мяча. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Жамалетдинова с московским клубом действует до лета 2020 года.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Твиттер «Леха»