В «ПСЖ» нашли замены Неймару и Мбаппе

Автор: Владимир Шевелев 0

Антуан Гризманн

«ПСЖ» летом может расстаться с нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе. В качестве их замены парижане рассматривают форвардов «Атлетико» Антуана Гризманна и «Реала» Карима Бензема.

По данным источника, Неймар или Мбаппе, а может, и оба вместе, могут покинуть «ПСЖ» следующим летом и перейти в «Реал». Приоритетным вариантом для парижского клуба является Гризманн, сумма отступных в контракте которого составляет € 200 млн.

Другим вариантом является Бензема, но приобрести его будет сложнее, так как форвард не хочет покидать «Реал».

В нынешнем сезоне 27-летний Гризманн принял участие в 20 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором девяти забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.

На счету 31-летнего Бензема семь голов и две результативные передачи в 20 матчах Примеры.

Фото: Global Look Press

Источник:  As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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