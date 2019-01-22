«Галатасарай» предложил 6 млн евро за форварда «Спартака»

Форвард «Спартака» Луис Адриано может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Предложение о трансфере 31-летнего бразильца сделал «Галатасарай».

Турецкий клуб предложил за Адриано 6 миллионов евро, однако эта цена не устроила «Спартак», который хочет выручить за футболиста 10 миллионов евро.

Также сообщается, что интерес к форварду проявляет еще один турецкий клуб – «Бешикташ».

Адриано выступает за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Милана». В нынешнем сезоне на счету форварда 4 гола и 3 результативные передачи в 14 матчах премьер-лиги.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»