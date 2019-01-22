Гендиректор «Кардиффа»: «Продолжаем молиться в ожидании позитивных новостей о Сале»

«Кардифф» выступил с официальным заявлением относительно пропажи новичка команды Эмилиано Салы. Самолет с ним пропал с радаров над Ла-Маншем.

«Мы были шокированы, услышав, что самолет пропал. Мы ждали Эмилиано в Кардиффе прошлым вечером, сегодня он должен был провести первый день с командой. Наш владелец Тан Сри Винсен Тан, и председатель совета директоров Мехмет Далман очень обеспокоены этой ситуацией.

Этим утром мы решили отменить тренировку. Мысли команды, тренеров и всего клубов находятся вместе с Эмилиано и пилотом. Все в «Кардиффе» хотят поблагодарить болельщиков и всю футбольную семью за поддержку в такой сложный момент. Мы продолжаем молиться в ожидании позитивных новостей», – говорится в заявлении генерального директора клуба Кена Чу.

Самолет, в котором находился Сала, пропал с радаров вчера вечером неподалеку от острова Гернси в Ла-Манше. Глава поисково-спасательной группы заявил, что шансы найти выживших крайне малы.

28-летний аргентинец стал рекордной покупкой «Кардиффа». Сообщалось, что за него заплатили 20 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Кардиффа»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»