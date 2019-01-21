Валерий Карпин: «Еременко абсолютно точно не сыграет со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что Роман Еременко не примет участия в матче со «Спартаком» в рамках «Кубка Матч Премьер». Также 49-летний специалист поделился мнением о задачах клуба на предсезонный турнир.

«Условия, предоставленные организаторами, хорошие. И поля, и тренажерный зал хорошие. Самое главное, чтобы не было травм у всех команд. Думаю, будет интересно. Будем следить за ходом турнира.

Получит ли Еременко шанс сыграть со «Спартаком»? Нет. Абсолютно точно. Он с 4 ноября не играл. С 18 по 21 января работал с нами, но этого мало. Выйти он, конечно, может, но есть риск получить травму. Поэтому нет. Возможно, выйдет в игре 25 января.

Ставят ли команды задачу победить в турнире? Мы – не ставим. Это даже не контрольные матчи, не товарищеские, а тренировочные. Все футболисты будут играть по 45 минут. Какие задачи могут ставиться?», — заявил Валерий Карпин.

Напомним, «Спартак» расторг контракт с Романом Еременко. 18 января «Ростов» заключил контракт на 2,5 года с 31-летним финном.

«Кубок Матч Премьер» пройдет в один круг. Каждый сыграет с каждым. Сегодня, 21 января, в 20:00 (по МСК) Кубок откроют «Спартак» и «Ростов». В целом расписание выглядит так:

21 января

20:00 «Спартак» — «Ростов»

22 января

20:00 «Зенит» — «Локомотив»

25 января

18:00 «Зенит» — «Спартак»

21:00 «Ростов» — «Локомотив»

28 января

20:00 «Ростов» — «Зенит»

29 января

20:00 «Спартак» — «Локомотив»

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат