Глен Джонсон объявил о завершении карьеры

Экс-защитник «Челси», «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон завершил карьеру. Последним клубом 34-летнего защитника стал «Сток Сити».
«Сегодня я официально объявляю, что завершаю карьеру. В середине прошлого сезона я понял, что пора заканчивать.
Я всегда хотел завершить карьеру в том возрасте, когда мое тело еще будет в хорошем состоянии. Каждый футболист понимает, когда его время на поле подходит к концу. Вы не всегда можете показывать свою лучшую игру, когда вам уже 34 года», – заявил Джонсон.
За свою карьеру Глен Джонсон выступал за «Вест Хэм», «Миллуолл», «Челси», «Портсмут», «Ливерпуль» и «Сток Сити».
В составе «Челси» в сезоне-2004/05 Глен Джонсон стал чемпионом Англии и выиграл Кубок английской лиги, в 2008 году защитник выиграл Кубок Англии вместе с «Портсмутом», а в 2012-м – Кубок Лиги с «Ливерпулем».
Глен Джонсон выступал за сборную Англии с 2003 по 2014 год. За это время 34-летний футболист провел 54 матча, в которых отметился одним забитым мячом. Он принимал участие на чемпионатах мира в 2010 и 2014 году, а также на Евро-2012.
Фото: Global Look Press
Источник: TalkSPORT