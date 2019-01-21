Глен Джонсон объявил о завершении карьеры

Экс-защитник «Челси», «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон завершил карьеру. Последним клубом 34-летнего защитника стал «Сток Сити».

«Сегодня я официально объявляю, что завершаю карьеру. В середине прошлого сезона я понял, что пора заканчивать.

Я всегда хотел завершить карьеру в том возрасте, когда мое тело еще будет в хорошем состоянии. Каждый футболист понимает, когда его время на поле подходит к концу. Вы не всегда можете показывать свою лучшую игру, когда вам уже 34 года», – заявил Джонсон.