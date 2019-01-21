Милан Бадель обойдется «Зениту» в 10 млн евро

Автор: Вадим Павлов 0

Милан Бадель

Полузащитник «Лацио» Милан Бадель может перейти в «Зенит». 29-летний хорват обойдется сине-бело-голубым в 10 млн евро.

«Зенит» заинтересован в приобретении центрального полузащитника «Лацио» Милана Баделя. Сообщается, что сине-бело-голубые рассматривают серебряного призера ЧМ-2018 в качестве замены Леандро Паредесу, который уже в ближайшее время может стать игроком «ПСЖ».

Сообщается, что «Лацио» готов продать 29-летнего хавбека «Зениту» за 10 млн евро.

Напомним, «Зенит» проявлял интерес к Милану Баделю еще летом прошлого года, когда полузащитник пребывал в статусе свободного агента. Однако выбор хорвата пал на «Лацио», с которым полузащитник подписал контракт на 4 года.

В текущем розыгрыше Серии А Милан Бадель принял участие в 11 матчах за «Лацио», в которых отметился 3 предупреждениями.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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