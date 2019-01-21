Кевин-Принс Боатенг может перейти в «Барселону»

Хавбек «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в «Барселону». «Сине-гранатовые» могут взять 31-летнего футболиста в аренду с правом выкупа.

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг попал в сферу интересов «Барселоны». Сообщается, что 31-летний хавбек близок к переходу в каталонский клуб в зимнее трансферное окно.

Согласно имеющейся информации, руководство «Барселоны» продолжает искать варианты для усиления атаки и считают, что Боатенг сможет увеличить атакующий потенциал команды.

Также сообщается, что каталонцы уже договорились с «Сассуоло» об аренде игрока с последующим правом выкупа.

Напомним, в текущем сезоне Кевин-Принс Боатенг принял участие в 13 матчах в Серии А, в которых отметился 4 забитыми мячами.