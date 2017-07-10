Доминик Соланке официально стал игроком «Ливерпуля»

Автор: Алена Груздева 0

19-летний нападающий Доминик Соланке будет выступать за «Ливерпуль». Форвард выбрал 29-ый игровой номер. 

Доминик Соланке подписал контракт с мерсисайдским клубом в качестве свободного агента, его предыдущее соглашение с «Челси» подошло к концу. Лондонцы намерены получить 10 млн евро компенсации за состоявшийся переход. Руководство «Ливерпуля» заинтересовалось Соланке после удачного выступления на молодежном чемпионате мира U-20 за сборную Англии. Форвард отметился на турнире 4 голами.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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