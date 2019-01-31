«Эвертон» хочет приобрести Миши Батшуайи

«Эвертон» интересуется нападающим «Челси» Миши Батшуайи. Сделка оценивается в 35 млн фунтов.

Мерсисайдский клуб хочет приобрести 25-летнего форварда. Сумма сделки оценивается примерно в 35 миллионов фунтов.

Бельгиец нынешний сезон проводит в «Валенсии» на правах аренды, но в 15 матчах чемпионата Испании забил всего один мяч. В стартовом составе «летучих мышей» в примере он не появлялся с октября прошлого года.

«Вест Хэм» также хочет арендовать футболиста, однако «Челси» намерен расстаться с ним на постоянной основе.

Лондонцы уже провели переговоры с руководством «Эвертона» по поводу возможного трансфера Батшуайи.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian