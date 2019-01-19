Поль Погба: «Манчестер Юнайтед» по силам попасть в топ-4. Знаем, что это возможно»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о наставнике манкунианцев Оле-Гуннаре Сульшере. Также 25-летний хавбек заявил, что «красным дьяволам» по силам закончить сезон в четверке сильнейших.

«Для Сульшера «Манчестер Юнайтед» — родной дом. Он здесь все знает. Ничего особенно не изменилось, он просто вернулся во времена Фергюсона.

Тренировки и работа с мячом — это осталось прежним. Он всегда был очень улыбчивым человеком, близким к игрокам. Он всегда их понимал. Сейчас уважения стало больше, но он остался тем же человеком.

Думаю, нам по силам попасть в топ-4. Знаем, что это возможно», — заявил Погба.

Напомним, экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «красных дьяволов» после отставки Жозе Моуринью.

В текущем сезоне Поль Погба принял участие в 25 матчах за «МЮ» во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами. После 22-х сыгранных туров «красные дьяволы» располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 41 очко. Идущий 4-м лондонский «Челси» за 22 тура набрал 47 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com