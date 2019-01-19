«Челси» согласился продать Эдена Азара в «Реал»

Эден Азар близок к переходу в мадридский «Реал». Руководство «Челси» согласилось продать бельгийского хавбека за 100 млн евро.

Руководство «Челси» готово продать Эдена Азара в мадридский «Реал» за 100 млн евро. Согласно имеющейся информации, боссы «сливочных» намерены попытаться сбить цену на 28-летнего хавбека, однако «Челси» не собирается продавать бельгийца дешевле.

Ранее сообщалось, что «Челси» потребовал у «Реала» 112 млн евро за Эдена Азара.

Напомним, ранее стало известно, что бельгийский хавбек отклонил два предложения «Челси» по новому контракту. Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.

В текущем розыгрыше АПЛ Эден Азар принял участие в 21 матче за «Челси», в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca