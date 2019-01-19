Артем Дзюба может перейти в «Эвертон»

Автор: Вадим Павлов 0

Дзюба

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может сменить команду. В услугах 30-летнего нападающего заинтересован английский «Эвертон».

Согласно имеющейся информации, нападающий «Зенита» Артем Дзюба в ближайшее время может стать игроком «Эвертона». Сообщается, что футболист может присоединиться к английскому клубу на правах аренды, однако возможен и полноценный трансфер.

Отмечается, что боссы «ирисок» были заинтересованы в приобретении Артема Дзюбы еще летом и сейчас вновь проявляет к форварду предметный интерес. Сам Дзюба не против переезда в Англию, а в его услугах заинтересован лично главный тренер «Эвертона» Марку Силва.

Также сообщается, что «Зенит» заинтересован в приобретении одного из футболистов «Эвертона», в результате чего Артем Дзюба может стать частью трансферной сделки уже в это трансферное окно.

Напомним, действующий контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до июля 2020 года. В текущем розыгрыше РПЛ Артем Дзюба принял участие в 16 матчах за «Зенит», в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: RT

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