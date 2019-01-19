«Спартак» отправился на сбор в Катар, Олег Кононов привлек к работе 30 футболистов

«Спартак» отправился на второй предсезонный сбор в Катар. Вместо голкипера Владислава Терешкина главный тренер красно-белых Олег Кононов привлек к сбору Артема Поплевченкова.

Сегодня утром, 19 января, московский «Спартак» из аэропорта Шереметьево улетел в Доху (Катар) на второй сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона. Главный тренер Олег Кононов привлек для участия в работе 30 футболистов.

Из Москвы летят 25 игроков. Это вратари — Александр Максименко, Артем Поплевченков, Александр Селихов и Антон Шитов; защитники — Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев и Наиль Умяров; нападающие — Зе Луиш и Георгий Мелкадзе.

Защитник Самуэль Жиго, полузащитники Фернандо и Софьян Ханни, а также форварды Луис Адриано и Педро Роша провели два выходных дня, предоставленных после сбора в Дубае, не в России, и присоединятся к команде непосредственно в Катаре.

Таким образом по сравнению с составом, работавшим на первом сборе в ОАЭ, произошло одно изменение во вратарской линии: вместо Владислава Терешкина, который отправился вчера в Турцию со «Спартаком-2», в Катар летит Артем Поплевченков.

В Дохе красно-белые примут участие в турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер». 21 января в 20:00 (по московскому времени) «Спартак» сыграет с «Ростов», 25 января в 18:30 — с «Зенитом», 29 января в 20:00 красно-белые встретятся с «Локомотивом».

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: официальный сайт «Спартака»