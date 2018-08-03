Хосеп Гвардиола: «Мы можем многому поучиться у Сарри»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча за Суперкубок Англии против «Челси» высоко отозвался о главном тренере лондонцев Маурицио Сарри. Итальянский специалист получал похвальную оценку от испанского тренера и ранее, когда «Манчестер Сити» встречался с «Наполи» на групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА.

«В первую очередь хочу сказать, что я рад появлению тренера такого уровня в АПЛ. Я смогу многому научиться у него. И буду учиться каждый уик-энд. Уверен, что мы станем сильнее, будем прогрессировать в Англии благодаря его идеям. Я видел три матча «Челси» в «предсезонке», Сарри удалось сделать это. Команда уже играет так, как он хочет.

Конечно, ему потребуется больше времени, чтобы все отладить, но его идеи уже работают. Уверен, что наш матч с «Челси» получится очень интересным. «Челси» — принципиальный соперник нашей команды, так было при Антонио Конте, будет и при Маурицио Сарри.

Я думаю, что стиль Сарри отлично подходит английскому футболу. Очень рад, что он приехал сюда», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports