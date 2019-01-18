Унаи Эмери: «Не думаю о возможном уходе Месута Озила»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о состоянии полузащитника Месута Озила в преддверии матча с «Челси». Немецкий полузащитник выступает за лондонский клуб с 2013 года.

«У Месута были травмы. Иногда это нормально, иногда – не очень. Я хочу, чтобы каждый игрок был в нормальном состоянии перед каждым матчем. Это касается и Озила.

В прошлом матче он не играл, но в субботу он вполне может оказаться в составе. Сейчас он постоянно тренируется. Я хочу, чтобы каждый футболист был стабилен. Это не всегда легко. Важно, что Озил может нам помочь.

Я не думаю об уходе Озила. Я думаю только о том, как он может нам помочь. В этом году он помог нам несколькими хорошими матчами, но другие были не лучшими. После двух недель тренировок, возможно, он будет готов», – сказал Эмери.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports