Андрей Лунин отказался досрочно возвращаться в «Реал»

Автор: Владимир Шевелев 0

Андрей Лунин

Голкипер «Леганеса» Андрей Лунин принял решение остаться в клубе до конца сезона. «Реал» планировал досрочное возвращение украинца в связи с продажей третьего вратаря Кико Касильи в «Лидс».

Однако Лунин доволен своим положением в команде и считает, что «Леганес» помогает ему адаптироваться в Испании, несмотря на отсутствие стабильной игровой практики.

Руководство «Леганеса» довольно работой украинца и планирует арендовать его еще и на следующий сезон.

В текущем сезоне 19-летний украинец провел 4 матча, в которых пропустил 2 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник:  Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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