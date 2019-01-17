Андрей Лунин отказался досрочно возвращаться в «Реал»

Голкипер «Леганеса» Андрей Лунин принял решение остаться в клубе до конца сезона. «Реал» планировал досрочное возвращение украинца в связи с продажей третьего вратаря Кико Касильи в «Лидс».
Однако Лунин доволен своим положением в команде и считает, что «Леганес» помогает ему адаптироваться в Испании, несмотря на отсутствие стабильной игровой практики.
Руководство «Леганеса» довольно работой украинца и планирует арендовать его еще и на следующий сезон.
В текущем сезоне 19-летний украинец провел 4 матча, в которых пропустил 2 мяча.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca