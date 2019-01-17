Андрей Лунин отказался досрочно возвращаться в «Реал»

Голкипер «Леганеса» Андрей Лунин принял решение остаться в клубе до конца сезона. «Реал» планировал досрочное возвращение украинца в связи с продажей третьего вратаря Кико Касильи в «Лидс».

Однако Лунин доволен своим положением в команде и считает, что «Леганес» помогает ему адаптироваться в Испании, несмотря на отсутствие стабильной игровой практики.

Руководство «Леганеса» довольно работой украинца и планирует арендовать его еще и на следующий сезон.

В текущем сезоне 19-летний украинец провел 4 матча, в которых пропустил 2 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»