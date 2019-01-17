«Барселона» интересуется форвардом «Лос-Анджелеса»

«Барселона» ищет усиление атаки. В сферу интересов каталонцев попал форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела.

29-летний мексиканец является одним из вариантов, который рассматривает каталонский клуб, подтверждает источник со ссылкой на клуб.

Вела выступал за «Реал Сосьедад» последние 7 сезонов, сыграл более 250 матчей и забил 73 гола. В текущем сезоне он провел 29 матчей за «Лос-Анджелес», забил 14 голов и 11 раз ассистировал партнерам.

Напомним, «Барселона» хочет зимой подписать форварда, который уже имеет опыт выступлений в Ла Лиге, чтобы ему не понадобилось много времени на адаптацию.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»