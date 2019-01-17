Летний новичок хочет покинуть «Барселону» уже зимой

Автор: Владимир Шевелев 0

Малком

Полузащитник Малком может в ближайшее время покинуть «Барселону». 21-летний бразилец хочет уйти из каталонского клуба спустя всего полгода после перехода.

За ситуацией вокруг Малкома следят несколько английских и итальянских клубов. Кроме того, сообщалось об интересе к хавбеку из Китая.

Напомним, «Барселона» купила Малкома у «Бордо» минувшим летом за 41 миллион евро, перехватив игрока у «Ромы».

В нынешнем сезоне бразилец провел всего 5 матчей в чемпионате Испании, в стартовом составе он появился лишь однажды.

Фото: Global Look Press

Источник:  Football Espana

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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