Женщина-тренер из Германии: «Я профи — выбираю состав по размеру пениса»

Главный тренер «Клоппенбурга» Имке Вюббенхорст ответила на вопрос о гендерных различиях в футболе. 30-летняя Вюббенхорст является первой женщиной-тренером мужской команды, выступающей в топ-5 дивизионах немецкого футбола.

«Клоппенбург» выступает в пятом по силе дивизионе Германии – в Оберлиге Нижняя Саксония.

У Вюббенхорст спросили, одеваются ли игроки до ее прихода в раздевалку.

«Конечно, нет. Я профессионал. Выбираю состав по размеру пениса», – заявила Вюббенхорст.

Девушка выступала за женскую команду «Клоппенбурга», а также молодежную сборную Германии.

Главный тренером мужской команды «Клоппенбурга» Вюббенхорст назначили в декабре, сейчас команда занимает последнее (16-е) место в чемпионате.

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»