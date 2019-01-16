Джанлуиджи Буффон: «Я в «ПСЖ», чтобы помочь Неймару выиграть «Золотой мяч»

Автор: Владимир Шевелев 0

Джанлуиджи Буффон

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон признался, что хотел бы поиграть в одной команде с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду. Также он объяснил цель своего перехода в Париж.

«Мне всегда нравилось играть с лучшими футболистами. Думаю, я и так играл с лучшими. Хотя очевидно, что просто невозможно поиграть со всеми, иначе нужно менять команду каждый год.

Конечно, мне хотелось бы поиграть с Криштиану Роналду. Но я должен сказать, что звонок из «ПСЖ», где играют Неймар и Мбаппе, – одна из причин, по которой я продолжил играть.

Они наряду с Месси являются лучшими игроками в мире, а еще Гризманн. «ПСЖ» ставит перед собой серьезные цели, а Неймар и Мбаппе являются двумя важными причинами моего решения.

Я здесь, в Париже, чтобы помочь Неймару выиграть «Золотой мяч». У него есть все, чтобы выиграть как минимум два раза. Ему нужно только убедить себя в этом», – сказал Буффон.

Фото: Global Look Press

Источник:  Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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